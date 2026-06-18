Kane i Kimmich pel carrer Cremat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer Cremat (1989-2026)
La visió del carrer Cremat que ens ofereix la imatge més vella, que és de 1989, any de la desaparició del gripau daurat, és la d’un carrer que necessitava, bastant urgentment, un rentatge de cara. Els edificis es veuen caducs i una mica (o molt) deixats, en una època en què el projecte de la creació de la plaça de la Torre del Palau suposaria l’enderroc de les cases que envoltaven la torre històrica.
Hi ha restes d’un establiment on es pot llegir en el seu rètol “Pollo Grill” i, més endavant, una jogueteria. Hi ha, a més, cartells amb diverses propostes, fins i tot un en què es demanava el vot per a Heribert Barrera. És una instantània que recorda un passat amb molt per fer i que també rememora un temps que no tornarà.
La foto actual, tanmateix, ja ensenya una nova cara del carrer, malgrat que hi ha algunes coses que romanen com llavors, amb una millor presentació, com la construcció de la dreta, la del número 8, que conserva la idiosincràsia a sobre de la porta i a les seves dues finestres.
Les samarretes
És un detall ben curiós que dos dels infants que es veuen a la imatge de 2026 i que es van dirigint cap a la zona de l’Ajuntament, llueixen samarretes que no són d’equips d’aquí. Porten les del Bayern de Munich i, més en concret, les del davanter anglès Harry Kane i la de l’alemany Joshua Kimmich. Tots dos van en patinet, però no es resol el dubte de si, realment, són uns nanos d’origen alemany i de visita a la ciutat, o són autòctons i seguidors del club bàvar.