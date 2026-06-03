Tres escales i només un parell d’operaris

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella 1989 - 2026
L’edifici que apareix a les dues fotos, de quan es va fer la més antiga de totes, que és de 1989, any de la inauguració de la Piràmide del Louvre, era el Gran Casino. La G grossa que es veu sobre la porta d’entrada, que encara continua al seu lloc, ho posa de manifest. Ja fa anys, però, que aquesta construcció, que es va bastir l’any 1920, no acull a aquesta entitat. El Gran Casino del Foment de Terrassa, que era el seu nom “administratiu”, va perdre el seu ús inicial i ara acull oficines i comerços.
Una de les activitats que recordaran moltes persones que en la dècada dels setanta i vuitanta eren joves, és la discoteca que hi havia. Es baixaven unes escales i hi havia uns lavabos només arribar a la zona pròpiament de la discoteca, es veia una pista que no era la més gran de l’univers, una cabina per al discjòquei i diversos espais per seure o pel que s’estilés en aquells moments. Segur que molta gent, mentre llegeix això, s’haurà anat situant a aquells temps.
Part esquerra
A la imatge més vella, i a la part esquerra, hi ha tres escales per només dos operaris que estarien fent alguna reparació o arranjament a la façana, en la qual es poden llegir algunes pintades. Hi havia un tercer treballador, ajudant en aquestes tasques? No es veu a la instantània i, per tant, tot serien especulacions sense resposta directa, llevat que els protagonistes poguessin dir la seva. A la dreta es pot observar un comerç dels de sempre, Gamax, del sector del tèxtil que, segons el que es pot endevinar, tenia la persiana avall.