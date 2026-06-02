Una protesta plena de bates blanques

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1979-2026)
De protestes i manifestacions n’hem vist moltes a aquest espai. I també com la que apareix a la imatge més antiga de les dues, que és de 1979, any de la publicació del llibre “Practical Ethics”, del filòsof australià Peter Singer, i que ens mostra una reivindicació dels treballadors de l’hospital, com resa al seu dors, sense especificar de quin.
Es veu un grup que camina cap a la placeta de la Font Trobada i, potser, després cap a la Plaça Vella, tot i que no es pot saber amb exactitud. La majoria de les persones que es veuen, amb bates blanques, són dones. Només és una apreciació sense ànims de buscar cap controvèrsia o polèmica. És la realitat palpable.
Tot sembla que va ser en una època de fred i, per aquest motiu, moltes de les manifestants porten una rebeca. A l’esquerra de la desfilada de personal sanitari, una dona i un home, més enrere, es miren la situació i també porten jerseis per sentir-se protegits de les baixes temperatures.
Aquella època
Es veuen també els rètols dels comerços que hi havia a la zona en aquella època, i es veu de reüll l’establiment dedicat a la reparació de calçat dels germans Prados, més que mítica i de records grats per a molta part de la ciutadania.
Més endavant, al fons, hi ha la llibreria Atenea, que sembla que mantingui, més o menys, la cara que té en l’actualitat. També, a la part dreta, s’endevina el cartell del Camps, una camiseria que, en aquells temps, era de les més conegudes.