Ahir i Avui

Una protesta plena de bates blanques

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 19:50

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Raval de Montserrat (1979-2026)

De protestes i manifestacions n’hem vist moltes a aquest espai. I també com la que apareix a la imatge més antiga de les dues, que és de 1979, any de la publicació del llibre “Practical Ethics”, del filòsof australià Peter Singer, i que ens mostra una reivindicació dels treballadors de l’hospital, com resa al seu dors, sense especificar de quin.

 

  • Raval de Montserrat 1979

 

  • Raval de Montserrat


Es veu un grup que camina cap a la placeta de la Font Trobada i, potser, després cap a la Plaça Vella, tot i que no es pot saber amb exactitud. La majoria de les persones que es veuen, amb bates blanques, són dones. Només és una apreciació sense ànims de buscar cap controvèrsia o polèmica. És la realitat palpable.

Tot sembla que va ser en una època de fred i, per aquest motiu, moltes de les manifestants porten una rebeca. A l’esquerra de la desfilada de personal sanitari, una dona i un home, més enrere, es miren la situació i també porten jerseis per sentir-se protegits de les baixes temperatures.

Aquella època

Es veuen també els rètols dels comerços que hi havia a la zona en aquella època, i es veu de reüll l’establiment dedicat a la reparació de calçat dels germans Prados, més que mítica i de records grats per a molta part de la ciutadania.
Més endavant, al fons, hi ha la llibreria Atenea, que sembla que mantingui, més o menys, la cara que té en l’actualitat. També, a la part dreta, s’endevina el cartell del Camps, una camiseria que, en aquells temps, era de les més conegudes.

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades