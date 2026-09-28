Quan s’estava salvant la rambla

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1977-2026)
Del tema que va generar aquesta protesta i moltes altres que es pot observar a la imatge més antiga, ja s’ha tractat en aquest mitjà amb anterioritat. La instantània del passat, que és de 1977, any de la mort de l’artista gràfic txec Jan Zrzavý, ens ensenya una manifestació en contra del nyap que pretenien fer a la rambla els que manaven llavors a la ciutat. Afortunadament, la intervenció veïnal, encara en uns moments complicats, va ser imprescindible per aturar aquella monstruositat que pretenia destrossar aquesta via tan emblemàtica d’aquesta localitat.
La pancarta típica feta amb un llençol, tot i que les lletres es veuen del revés, ho deixa ben clar, “Salvem la rambla”. Era un clam de la ciutadania, en especial els veïns de la zona, en contra d’una obra que no tenia molt de sentit. Però els que remenen les cireres també acostumen a prendre decisions que s’aparten de la lògica i el sentit comú. Tanmateix, va unit a la condició humana, equivocar-se. El millor, no obstant això, és admetre la pifiada.
Alguns detalls
La fotografia més vella ens deixa també alguns detalls, com la presència d’un element que es pot considerar en els nostres dies quasi com una relíquia, la cabina telefònica. També, més a la dreta, un establiment del sector de l’hostaleria, el Bar Dorado, un clàssic d’aquells anys i que va servir, si més no a les instal·lacions de l’edifici, on es reunien els veïns per plantejar estratègies per fer front a les seves reivindicacions i mirar d’assolir el seu objectiu primordial, aturar-ho tot.