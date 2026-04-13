Un de carns per sobre del de Netol

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Cardaire - Carrer de la Font Vella (1983-2026)
De l’anunci mural de Limpiacristales Netol dels anys seixanta, restaurat per l’empresa Policomia, sota la supervisió de l’equip de conservació-restauració del MNACTEC, ja se n’ha escrit molt. Es pot contemplar encara al carrer com testimonia la instantània actual de les dues que surten avui a aquesta secció. A la imatge més antiga, però, també hi ha la prova que, abans que es redescobrís l’existència d’aquesta publicitat d’una mítica marca del sector de la neteja, també es van col·locar altres anuncis. En aquest cas, el d’una empresa dedicada a les carns com San José Torras.
El cartell, que no estava pintat a la paret, sinó que es mostrava en un suport dels clàssics per a anuncis publicitaris que se situen pels carrers, té un mateix missatge, “La buena carne”, però amb dos representants del món animal que oferien a les seves botigues: un porc i un be.
La fotografia més antiga, que és de 1983, any de la publicació del còmic “El fill d’Astèrix”, d’Albert Uderzo, també deixa altres particularitats, com que hi hagi una placa on s’anuncia la prohibició de posar cartells a aquest mur. També hi ha un altre cartell amb conceptes publicitaris.
On surt el porc
Es veu a la dreta de la part de San José Torras, on surt el porc i es pot llegir Auto-Escuela “Norte” a sobre i Fincas Esvi-Llar a sota. Al mig, es posa la distància per arribar a aquestes dues empreses, “A 50 mts”. I, a sota de l’anunci de les carns, una mica tapat per l’escala on treballava un dels dos operaris que apareixen a l’escena, el record d’una botiga de discos com fou Transformer.