Un dia de Rialles i unes sabatilles d’avi

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona 1982 - 2026
Podem veure la cara de felicitat dels infants que participaven en una festa organitzada per Rialles al barri de Ca n’Anglada. És una escena que queda reflectida a la imatge més vella de les dues que surten avui, que és de 1982, any del Naranjito. En el mig, amb un monocicle, l’encarregat de fer ambient i distreure al personal amb les seves ocurrències, còmiques, per descomptat. Al seu costat, a la part esquerra de la instantània, un dels nens llueix unes clàssiques sabatilles d’estar per casa, d’aquelles que. En aquells temps, ja se les titllava de sabatilles d’avi, encara que les utilitzava tothom.
En els nostres dies, sobta una mica veure un nano amb un model com aquest, en especial perquè això de les sabatilles d’estar per casa ha evolucionat molt i, encara més, en el món infantil. La cosa va anar evolucionant i es va passar a sabatilles en forma d’animals, de cotxes i fins i tot de pilota de futbol. L’imaginari dels fabricants era inacabable i, actualment, encara es poden trobar exemples amb una variada oferta per escollir la que més agrada o la que més s’avé amb els gustos del protagonista.
La comparativa
S’observa amb la comparació entre les dues fotos, la d’ara i la més vella, com ha canviat l’avinguda de Barcelona i no és cosa només d’aquesta part. Molt edifici nou o que ha passat pel centre d’estètica. Arbres i més arbres, que tapen molt part del carrer i una sensació de més modernitat i evolució en la imatge de l’actualitat. Les sabatilles en qüestió, estarien a cavall de les dues.