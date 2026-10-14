Una casa i una cara de circumstàncies

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Passeig del Comte d’Ègara (1981-2026)
Algunes de les fotografies antigues que van desfilant per aquesta secció ens presenten alguns elements arquitectònics de la ciutat que, per diversos motius, finalment van acabar tirats a terra per donar pas a una nova construcció, no sempre amb la mateixa funció que l’original. A la imatge del passat d’avui, que és de 1981, any de la mort en accident aeri d’Omar Torrijos, que llavors era president del Panamà, encara es pot observar la Casa Mauri, abans del seu definitiu enderrocament, que estava ubicada al passeig del Comte d’Ègara.
Si es fa una cerca per internet es pot saber que es va edificar el 1818 i també que, amb el pas del temps, “es va anar ampliant i renovant fins a esdevenir una mansió senyorial de tres plantes”. De tot allò no en queda res i aquell habitatge va donar pas a blocs de pisos i locals comercials a tocar del carrer, com ens ho indica el visionament de la foto de l’actualitat. Res de nou i que ens hagi d’estranyar i d’exemples n’hi ha alguns més.
De fa més temps
Els cotxes i la moto que apareixen a la instantània de fa més temps reflecteixen tota una època o, més ben dit, detalls d’altres dies, quan encara no s’acabava el segle, però tampoc hi faltava gaire. En el centre de la fotografia de la dècada dels vuitanta, hi ha un vailet que mira a càmera, directament.
Va ser conscient que el fotògraf d’aquest diari estava a punt de captar el moment i no se’n va poder estar de clavar els seus ulls a l’objectiu. Això sí, amb cara de circumstàncies, com se solia dir llavors.