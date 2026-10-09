Una entrevista que va tenir segona part

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i
Plaça de Lluís Companys (1983-2026)
No. Les dues persones que es poden observar a la imatge més vella de les d’avui, no estaven jugant en aquest balancí de la plaça de Lluís Companys. A aquesta instantània antiga, que és de 1983, any del naixement de Faith Alupo, política ugandesa, podem veure al periodista i també advocat Jordi Estapé Madinabeitia, entrevistant per al Diari de Terrassa a Mariví Pintó, Miss Vallès i Miss Catalunya d’aquell any, amb motiu d’aquest guardó.
La història no acaba aquí perquè, l’any 2016, de nou el mateix periodista va entrevistar a Pintó, que, entre altres coses, va explicar que després de guanyar el premi a nivell català, va treballar molt “com a model”. Va treballar molt de temps de comercial i també recordava que “he viscut molts anys a Barcelona, a París i una temporada a Milà”. L’entrevista sencera, en la qual Pintó també rememora altres experiències viscudes des que va guanyar el premi, no totes agradables, es pot recuperar buscant per internet.
Interessant
Aquests episodis tenen un component interessant en tots els sentits. En aquest cas, perquè una entrevista entre els dos mateixos protagonistes, entrevistat i entrevistador, s’ha repetit trenta-tres anys després, incorporant particularitats que s’han anat incorporant a l’existència de la persona que responia a les preguntes. El balancí encara es manté, encara que, com és lògic, no és ni de bon tros el mateix que l’any 1983. El d’ara és molt més treballat i amb més coloraines. El d’abans es limitava a fer el seu servei i poc més.