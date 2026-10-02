Una explosió de gas i un desori controlat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Pius XI (1978-2026)
Una explosió va ser la causa de l’estat del carrer i d’una part del bloc de pisos que es pot visionar a la imatge més vella. El gas va ser el detonant, com s’explicava a darrere de la fotografia. Són d’aquells moments d’incertesa, amb soroll i trencadisses i que ningú acaba d’entendre fins que hi ha una explicació. Fins que arriba, el desori és qui presideix la situació. Després, quan ja s’han aclarit motius, les informacions es van succeint tot i que, com passa ara amb les famoses “fake news”, hi ha molta versió falsa o, per ser més amables, una mica esbiaixada.
No perquè es pretengui enganyar, no. És perquè la naturalesa humana té això, que van arribant inputs que es barregen amb altres inputs i d’aquí, quan tot està cuinat i ben mesclat, apareixen notícies que no tenen relació directa amb la realitat dels fets.
Fora de context, ho podria fabular i parlar d’un bombardeig en plena guerra de ves a saber quan o contra qui. És evident que molta gent s’ho empassaria, perquè el que es veu donaria peu a pensar-ho. No cal haver-ho viscut en directe, amb tot el que es veu pels telenotícies i a les pel·lícules, tothom es pot fer una idea aproximada de com quedaria l’espai després d’un fet com aquest.
Els materials
Si hi va haver mals més grans que els materials, no consta al dors de la instantània de fa més temps. Tanmateix, és possible que, en cas d’haver-n’hi hagut, es reflectiria a la informació espentada de darrere de la foto. Era molta concisa, molt simple.