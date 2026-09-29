Una primera vaga legal, o això es diu

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Avinguda de Josep Tarradellas (1977-2026)
Està plasmat a darrere de la imatge més antiga, que és de 1977, any de la fundació a Xile del Club de Deportes Cobreloa. Diu que aquesta foto es va fer amb motiu de “la primera vaga legal” sense especificar si era la primera de la ciutat, del país o del món o si era la primera que els treballadors feien a aquesta empresa, Agut SA. Sigui la primera del que sigui, devia tenir transcendència i que es procurés immortalitzar-ho ho corrobora.
En aquesta sèrie que va començar ahir sobre manifestacions, que bé podria ser de mobilitzacions, hem passat d’una reivindicació veïnal per conservar la rambla a una de laboral, perquè si es fa vaga és perquè es considera que alguna cosa no acaba d’agradar als treballadors. Estem parlant d’un temps de complicacions, o més ben dit, de protestes en el camp de la política i també en el del treball.
A la porta de l’empresa, un munt de persones mirava a càmera, alguns fins i tot somrient. Tot i que la instantània es va fer el mes d’abril, predominen els abrics i les caçadores, el que fa pensar que, tot i ser un mes encaminat cap al bon temps, aquells dies encara visitava el fred i les baixes temperatures.
No perdonen
Els anys no perdonen i tampoc per a les empreses i els edificis. Ara, a on es van manifestar aquells treballadors, segons la foto, amb una vaga “legal”, hi ha altres serveis, com una gasolinera, un restaurant i un gran supermercat. Normalment, on queda un forat lliure, algú acaba incorporant una novetat.