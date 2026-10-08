Una festa dels arbres i un refresc diferent

Fotos: Ramon Navarro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Madrid 1986 - 2026
De detalls, a la fotografia antiga d’avui, que és de 1983, any de l’estrena de la pel·lícula “A Christmas Story”, dirigida per Bob Clark, n’hi ha una cabassada. Per centrar la situació, cal remarcar que aquesta imatge es va fer per informar de la celebració de la Festa de l’Arbre al centre infantil de Vilardell. Tot o, quasi tot el que pot abastar la vista dels que l’estiguin observant, es pot comentar i detallar.
Per exemple, la cabina telefònica que es veu a la part dretana. Més que res, perquè és més que probable que molta gent no hagi vist en la seva vida un element com aquest. Abans, quan això del telèfon mòbil era una quimera, hi havia cabines pels carrers per poder trucar.
Cabines que, com també es pot confirmar, lluïen publicitat per part de marques, firmes o empreses que desitjaven tenir presència en aquests punts que, encara que en els nostres dies no ho pugui semblar, eren molt utilitzats per la població. La publicitat en qüestió és d’un refresc diferent dels habituals amb sabor a cola, taronja o llimona i que ja feia uns anys que havia arribat al nostre mercat.
Els infants
No podien faltar els infants si s’ha parlat d’un centre destinat als més petits i tampoc els arbres, perquè la trobada estava dedicada a ells. Hi ha una nena que ensenya un petit cartell, amb cara de passar una mica de vergonya, on demanava “cuideu els arbres”. I no podien faltar els arbres, és inapel·lable. Si mirem la instantània d’ara, serem conscients de com ha canviat aquest tros de Vilardell. No té gairebé res a veure.