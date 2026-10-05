Una marquesina molt dels veïns

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Saragossa (1977-2026)
La marquesina que fa de parada d’una línia d’autobús a la imatge més antiga, que és de 1977, any en què l’antiga Unió Soviètica va guanyar el Mundial de futbol sub-20 disputada a Tunísia, no era oficial com la que es pot visionar a la més actual. No. Va ser per obra i gràcia dels veïns de Torre-sana, que, ja que des de l’Ajuntament no hi havia forma que en col·loquessin una, van decidir fer-ho pel seu compte. El resultat és una coberta feta d’obra que, malgrat no ser del tot acadèmica, sí que devia fer el seu servei.
Molt per acabar
Com queda patent revisant amb cura la instantània més vella, quedava molt per acabar en aquesta zona i, una parada de l’autobús podia suposar un problema menor per als que dirigien els designis d’aquesta localitat en aquells moments. Si ens fixem en la foto d’ara, es veu un panorama completament diferent, amb molts més detalls. A la de fa més anys, es veu un paisatge humil i sense pretensions, exemple d’una localitat que creixia i volia superar un passat molt gris i sense llibertats.
La marquesina de l’estil dels Exin Castillos de la imatge més pretèrita, està ben acabada i, tot i ser molt humil, es presumeix orgullosa del servei que podia aportar, superant l’absència d’una de les de veritat o, més ben dit, una de les elaborades de manera oficial. Aquest episodi podria entrar dins de molts que han passat per aquest espai per reflectir reivindicacions. Tampoc cal fer comparacions amb pel·lícules sobre autobusos.