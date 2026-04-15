Una ubicació finada amb un mural

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara - Plaça de Ricard Camí (1983-2026)
Una de les peculiaritats que presenta la instantània més antiga de les d’aquesta edició, que és de 1983, any de la publicació de l’àlbum “¿Dónde está el país de las hadas?” del grup musical Mecano, és que el que es podia observar llavors, a aquesta ubicació, ja no existeix. No és la primera vegada que veiem imatges amb aquesta particularitat i es pot assegurar taxativament que aquesta no serà l’última. La transformació d’aquesta població, amb una part d’edificis corresponents de fàbriques o indústries enderrocats, va ser una realitat absoluta.
També destaca el mural que es veu a la paret, que ja no existeix. Llavors era part de la rambla d’Ègara i, un cop enderrocat aquest mur, es va crear la plaça de Ricard Camí. Segons es pot contemplar, va ser una iniciativa del Grup de Dones i el tema principal era l’avortament. En concret, es pot llegir la frase: “Anticonceptius per a no avortar, Avortar per a no morir”. Tot acompanyat d’uns dibuixos molt il·lustratiu de cap on anava la intenció de la pintura exposada.
Amb pas ferm
Hi ha una dona que sembla avançar amb pas ferm pel cantó esquerre de la foto. Sembla mirar al fotògraf com desafiant, com volent dir, “a mi em fas una fotografia? Per què?”. Al seu costat, un vailet, una mica tapat per la senyora, que també mira cap a la càmera. A la mà podria portar alguna cosa de menjar, però no queda del tot clar. Són el complement a un panorama presidit del tot pel mural en una època amb temes que eren molt discutits.