Uns quants karts i unes bales de palla

Fotos: Rafael Morante / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de l’Abat Marcet (1966-2026)
Fa bastants anys que els karts van anar fent aparició i van tenir un èxit bastant apreciable. Fins i tot, a l’Escola Pia es va construir una pista on en podien circular i els alumnes rebien classes per aprendre senyals de trànsit. Els que treien millors notes, tenien com a premi unes voltes per aquell espai que es va batejar com l’Escolapista.
A la imatge més vella de les dues, que és de 1966, any de la mort del polític de l’Índia Lal Bahadur Shastri, es poden contemplar alguns d’aquests karts que es preparaven per a iniciar una cursa. Era a l’avinguda Abat Marcet i es va celebrar en el decurs de la Festa Major de la ciutat d’aquell any. En el programa s’anunciava per al diumenge dia 3 de juliol, a partir de les 10.30 hores, una carrera de karts, “en la Avenida del Abad Marcet (Zona Deportiva), organizada por ‘Motor Sport Tarrasa’, presentación de los FORMULA IV, y competición a la americana”. Textual. Paral·lelament, a la mateixa hora, però a les instal·lacions de l’Epic, s’anunciava un campionat de “tir de saló”, per a les categories masculina, femenina i parelles mixtes.
La sortida
Ple que es veu a la instantània antiga, s’estava preparant la sortida de la cursa. Els de l’organització controlant la situació i els participants atents per no perdre’s cap detall, abillats amb el seu casc corresponent. Bales de palla per contenir possibles sortides de pista i expectació entre els espectadors que esperaven que s’iniciés la competició. No hi ha notícies de qui va guanyar.