Alcem la mirada, alcem-la a Maria

Dimecres 10 de juny va ser un dia memorable i entranyable per a tots. Per segona vegada en la història, un papa pelegrinava als peus de la Mare de Déu de Montserrat. Molts fidels, entre ells jo mateix, s’aplegaren a la muntanya santa, d’altres ho seguiren amb devoció a través dels mitjans de comunicació.
Les paraules del Sant Pare pronunciades a la basílica després del res del rosari foren una invitació per a tots els que vivim en aquesta terra mariana. El papa Lleó ens recordava les paraules de Maria a l’evangeli de sant Joan, en el context de les noces de Canà: “Feu tot el que Ell us digui” (Jn 2,25). I com ens recordà el pontífex, “la voluntat de Jesús és clara”: “això us mano: que us estimeu els uns als altres” (Jn 15,17).
Com fa en altres ocasions, el papa reflexionà a partir d’elements externs i visuals per fer-nos arribar un missatge de profunditat, en aquesta ocasió comentant la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, amb el nen a la falda, desposseït d’armadures i seguretats humanes i sostenint ella la bola del món, mostrant la seva cura maternal sobre la humanitat perquè “el món sencer té cabuda en el seu cor.”
El papa, des de la muntanya santa de Montserrat, ens ha ajudat a reflexionar sobre dos dels elements més repetits en el seu missatge: la unitat i la pau. Respecte a la unitat, ens ha convidat a alçar la mirada a Maria per alçar la mirada de la misericòrdia i l’amor, i aleshores treballar per la reconciliació “que desemmascara la violència que es pot amagar en les nostres paraules i actituds: la crítica que humilia, la condemna que destrueix i l’agressivitat que divideix.” Tota una invitació a revisar-nos personalment i comunitària sobre les actituds que tenim envers els altres, i d’aquesta manera ajudar a teixir veritables vincles de proximitat, a refer les elacions dels uns envers els altres, a revisar en les nostres comunitats cristianes, en els grups i associacions com posem pràctica aquestes paraules del successor de Pere en el moment actual. Si els cristians hem de fer present la Llum de Crist en el món, ens cal fer passos de veritable conversió.
I alçar la mirada a Maria és alçar també la mirada de la pau. El papa ha fet un prec a la Mare de Déu que també ens podem fer ben nostre: “Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies.” Són expressions que ha utilitzat en diverses ocasions per mostrar-nos que la veritable pau comença més a prop nostre del que ens pensem, perquè comença en cadascú, a dins i les seves actituds. I des d’aquí ha d’arribar als diferents àmbits i ambients on som i ens movem, a l’amor en la família, a la relació entre els amics, en el lloc de treball, en la presència a les xarxes socials, en els debats i els compromisos socials i polítics, etc.
Que la Mare de Déu, mare nostra, des del seu tron a Montserrat, ens ajudi a alçar els cors perquè moltes mirades puguin alçar-se també a Déu.