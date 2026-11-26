Des que fa un grapat d’anys vaig arribar a MútuaTerrassa, cada cop que vaig a un congrés nacional o internacional de càncer de pulmó (la meva àrea d’interès) i algú em pregunta pel lloc on treballo, només em cal dir que ho faig a Terrassa.
Un cop senten Terrassa, no cal afegir que és una ciutat a prop de Barcelona, o que és coneguda pel festival de jazz… Immediatament, l’interlocutor afegeix: “Ah, tu treballes amb el Ramon”. I així és, jo tinc el privilegi de treballar amb en Ramon Rami Porta, cirurgià toràcic de prestigi mundial.
Fa molts anys, el president del Futbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez, deia mig de broma que el club li llogava el nom a la ciutat. No vull dir que Terrassa no fos famosa abans que en Ramon hi arribés, però en el microcosmos d’experts en càncer de pulmó, Terrassa és coneguda per ser “el lloc on treballa en Ramon”. I no exagero. Al llarg de tots aquests anys, els professionals de Mútua hem vist com tot un seguit de metges d’arreu del món han desfilat pels quiròfans i sales de reunions. Molts cops els comitès quirúrgics semblaven l’ONU. Aquest pelegrinatge particular només tenia una raó de ser, en Ramon.
Amb més de tres-cents articles científics publicats, el Ramon va liderar entre el 2009 i el 2016 el Staging and Prognostic Factors Committee de la IASLC (Associació Internacional per a l’Estudi del Càncer de Pulmó). I fruit d’aquell treball són les darreres dues classificacions TNM, què són l’eina que utilitzen metges de tot el món per classificar l’extensió del càncer de pulmó. A més, el Ramon va ser clau en la unificació del concepte de “resecció completa”, que es refereix a quan un tumor s’ha extret del tot. Però el Ramon no només és un científic brillant admirat a molts països, és, a més, un virtuós cirurgià, un metge ple d’humanitat i humanisme, un generós company i una persona extremadament humil.
Fa un temps vaig enviar un correu electrònic a l’Ajuntament de Terrassa demanant incloure el Dr. Rami al nomenclàtor de la ciutat. Ningú no em va contestar. No obstant això, coincidint amb l’inici de les obres d’instal·lació dels panells solars a l’edifici de Mútua, em vaig acostar a l’aleshores alcaldessa en funcions, Maise Balcells, per fer-li saber la meva ambició personal. Em va contestar que, malauradament, fins que la persona no fa cinc anys que és morta no es pot iniciar el procediment per incloure-la en el nomenclàtor. No penso entrar a valorar si això és més o menys correcte.
Hom pot pensar que els homenatges s’han de fer en vida, precisament perquè de vegades descobrim coses dels finats que per la seva condició de finats es deixen córrer i queden oblidades en la memòria. No crec que això últim sigui el cas d’en Ramon. En qualsevol cas, si hem d’esperar que traspassi per poder demanar-li un carrer, espero que estiguem molts anys sense que li donin. Això sí, si jo no hi arribo, si us plau, que algú es recordi d’insistir en aquesta qüestió.