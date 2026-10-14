La realitat de la covid persistent

Es calcula que el 10% de les persones que s’han infectat pateixen covid persistent: 250.000 a Catalunya, gairebé 1 milió a tot l’Estat espanyol. El departament de Salut estima que a Catalunya unes 15.000 persones tenen diagnosticada aquesta afecció crònica que es confirma només descartant altres mals. Dolor, fatiga, dificultats per concentrar-se, ofec o problemes de memòria són alguns dels seus símptomes. L’Hospital Universitari MútuaTerrassa atén prop de 220 persones amb aquesta realitat. Per això, ahir es va celebrar una jornada amb professionals de l’atenció primària i hospitalària i testimonis de persones afectades. L’objectiu era aprofundir en una atenció multidisciplinària que s’adapti als símptomes físics i a l’impacte psicològic, laboral, familiar i social. Aquests malalts ja no ocupen l’atenció mediàtica, però reivindiquen que necessiten tractaments amb especialistes, que vagi més enllà de l’atenció primària.\r\n