Aprendre en condicions dignes

El ple municipal d’aquest mes de juny posarà en marxa el procés per a la nova licitació del servei de menjador escolar, amb l’inici de l’expedient que haurà de definir el model dels pròxims anys. El document incorpora l’actualització del sistema de costos i millores vinculades a les condicions laborals i de gestió, amb l’objectiu d’adaptar el servei a les necessitats dels centres i de l’alumnat. En paral·lel, les altes temperatures d’aquests dies han tornat a evidenciar les dificultats que viuen moltes escoles i instituts en plena activitat lectiva. Segons dades de la plataforma Aules que Cremen, alguns centres han registrat valors propers als 40 °C. Dos àmbits diferents, però amb un mateix rerefons: les condicions en què infants i joves aprenen cada dia. En aquest context, el repte implica garantir una gestió eficient dels serveis i, alhora, unes condicions adequades als centres educatius. Perquè la qualitat educativa també es defineix aquí.\r\n