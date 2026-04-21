Ciutadans amb drets i deures

Les cues al centre cívic Montserrat Roig que vam veure ahir van ser reveladores. La regularització de persones migrants impulsada pel govern d’Espanya beneficiarà mig milió de persones a tot l’Estat, 150.000 a Catalunya i unes 5.000 a Terrassa. Darrere d’aquests números hi ha persones amb noms i cognoms, i una història. Havíem de reconèixer-los com a part de la societat, no només per una raó ètica i humanitària, sinó també perquè treballen i contribueixen decisivament al creixement econòmic de la ciutat i del conjunt del país. Reconèixer aquestes persones com a ciutadans de ple dret és donar-los seguretat i reconeixement, i obrir-los la porta a un conjunt de drets; i també suposa contraure deures que cal complir, com la resta de la ciutadania. La regularització també permetrà l’accés ple als serveis públics i atorgarà seguretat jurídica i protecció als migrants. Estem convençuts que el conjunt de la societat també en sortirà beneficiada.\r\n