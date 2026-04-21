Ciutadans amb drets i deures

21 d’abril de 2026

Les cues al centre cívic Montserrat Roig que vam veure ahir van ser reveladores. La regularització de persones migrants impulsada pel govern d’Espanya beneficiarà mig milió de persones a tot l’Estat, 150.000 a Catalunya i unes 5.000 a Terrassa. Darrere d’aquests números hi ha persones amb noms i cognoms, i una història. Havíem de reconèixer-los com a part de la societat, no només per una raó ètica i humanitària, sinó també perquè treballen i contribueixen decisivament al creixement econòmic de la ciutat i del conjunt del país. Reconèixer aquestes persones com a ciutadans de ple dret és donar-los seguretat i reconeixement, i obrir-los la porta a un conjunt de drets; i també suposa contraure deures que cal complir, com la resta de la ciutadania. La regularització també permetrà l’accés ple als serveis públics i atorgarà seguretat jurídica i protecció als migrants. Estem convençuts que el conjunt de la societat també en sortirà beneficiada.

Altres opinions