L’estrès i l’ansietat de les PAU

Un miler d’estudiants de Terrassa s’estaran preparant aquests dies per a les Proves d’Accés a la Universitat, que comencen la setmana vinent. Molts d’ells estaran en una situació d’estrès i ansietat pel que suposa la selectivitat per al seu futur acadèmic i professional. Aquesta pressió pot passar factura als joves en la seva salut mental. “Fes les PAU en pau” és el nom de la campanya que ha impulsat el Departament de Recerca i Universitats per promoure el benestar emocional dels alumnes i contribuir a reduir l’estrès. Cal deixar clar que aquestes proves no els avaluen com a persones, ni els posa en un rànquing, sinó que són la culminació d’una etapa formativa concreta i un mer tràmit per poder accedir a la universitat. Els estudiants també han de saber que cap de les decisions que prenguin ara són de per vida i que les PAU no condicionaran el seu futur acadèmic i personal de forma irreversible.\r\n