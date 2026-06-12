Units per fer Terrassa més gran

Al Diari de Terrassa de dijous en què presentàvem els guanyadors dels premis Gent de Terrassa ja fèiem l’exercici de mostrar terrassencs als quals els unia treballar per la ciutat. Tant fa de quin àmbit provenen, el terrassenquisme serveix com a eix vertebrador en aquesta ciutat. Hem aprofitat la gala dels guardons per comprovar si això és extensiu i la conclusió és que és així. Hem ajuntat cossos policials, gent de la cultura, de l’esport, empresaris, etc. I la conclusió és la mateixa, Terrassa és punt en comú de tothom. Aquest mateix esperit, del treball incansable per a la ciutat, és el que té Montse Alcaraz, la pregonera de la Festa Major d’enguany. Ahir es va anunciar que la presidenta del Bitxo del Torrent Mitger serà qui doni el tret de sortida a la festa d’enguany. Un reconeixement a la cultura popular tan important a la nostra ciutat. Es tracta d’una aposta per reivindicar una vegada més el terrassenquisme.\r\n