El grau en Medicina, a Terrassa

Bones notícies per a Terrassa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir un pla del Govern que preveu augmentar l’oferta de places del grau en Medicina en un 50%. Illa va confirmar que Terrassa acollirà 50 places d’aquest grau a partir del 2027. Això ja era un fet que es coneixia, però que havia quedat ajornat l’octubre de l’any passat, després que la UPC, que liderava els estudis, retirés l’expedient en ple procés de verificació. La novetat ara és que la institució que encapçalarà aquest projecte serà la Universitat de Barcelona (UB), que ja està treballant amb MútuaTerrassa com a peça central. A més, es tracta d’un projecte interuniversitari amb diferents institucions implicades, entre elles la UPC. Estem davant d’un gir inesperat d’un projecte que és una oportunitat estratègica per a la ciutat i que no es pot deixar perdre. Ens congratulem que la UB s’hi hagi incorporat per impulsar el grau, que farà de Terrassa una ciutat encara més universitària.\r\n