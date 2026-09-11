El MNACTEC, una joia a recuperar

Divendres vinent, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) tornarà a obrir les portes després de romandre gairebé 11 mesos tancat per obres de millora, que facilitaran als visitants gaudir-ne amb més comoditat. S’ha millorat el seu aspecte i també l’accessibilitat i estrenarà un nou sistema de climatització, entre d’altres. Potser el canvi més rellevant sigui el del sentit de la visita. Per tal de donar valor al Vapor Aymerich, Amat i Jover, la visita començarà per aquest accés i acabarà per l’altra banda. La reobertura del MNACTEC, que són com dos museus en un, no ha passat desapercebuda. Ja hi ha reserves per a les setmanes vinents. Sovint, sembla que no siguem prou conscients de l’envergadura d’un espai expositiu que està directament connectat amb el nostre passat. Si estigués ubicat a qualsevol altra ciutat, segur que ja l’hauríem visitat en anar-hi de viatge. Tenir-lo al costat de casa, de vegades, li juga a la contra.\r\n