Entendre els infants amb altes capacitats

Al Vallès hi ha més de mig miler de casos d’infants amb altes capacitats diagnosticats al llarg de tot el procés educatiu. Tradicionalment, s’han relacionat les altes capacitats amb un coeficient intel·lectual (CI) alt, més que 130. Però hi ha infants que destaquen amb comparació amb la resta en aspectes concrets, com la llengua o les matemàtiques, amb precocitat intel·lectual, però que, amb el creixement, s’anivellen. Hi ha, fins i tot, definicions que parlen de les persones en el 10% més alt de capacitat intel·lectual, que no necessàriament tindrien un CI superior al de 130. Com passa molt sovint, hi ha molt desconeixement sobre les altes capacitats. El que és més freqüent és qualificar-los com a “nens genis”. Tanmateix, el repte no és només identificar-los, sinó entendre’ls. I en un sistema que tendeix a homogeneïtzar, això implica mirar més enllà dels estereotips i posar el focus en allò que és essencial: garantir el benestar emocional i el desenvolupament integral de cada infant.\r\n