El 25 de setembre passat, es va fer públic el nou cens unificat amb el nom i cognom de 189 víctimes mortals que vivien o treballaven en el moment de la riuada del 1962. La investigació liderada pel Centre d’Estudis Històrics i de l’Arxiu Històric de Terrassa era un treball d’orfebreria documental que pretenia fer una reparació moral i de justícia històrica. Això, però, només era el principi. Ara és hora dels ciutadans. Cal que els terrassencs aportin tot allò que faci possible obtenir més dades que posin llum a la tragèdia. Dijous, en un acte públic, es va anunciar que el cens s’ha ampliat fins a 202 víctimes des que es pot consultar. A més, s’ha corregit, precisat i ampliat la informació disponible. I la recerca continuarà amb dos fons privats que encara no s’han pogut consultar, el de la Fundació Busquets i el de Caixa Terrassa. Això sí, la col·laboració dels terrassencs és imprescindible.\r\n