Fa dos mesos ja ho vam denunciar

Fa dos mesos, el Diari de Terrassa va destapar que Mediterranea de Catering SLU no complia amb allò que constava al contracte del menjador de les escoles públiques de la ciutat. Les racions eren tan escasses que els infants passaven gana. Aquest reportatge es va acompanyar amb unes fotografies que retrataven aquesta situació alarmant. L’Ajuntament es va limitar a defensar el control i el seguiment del menjador escolar. A més, considerava que aquestes denúncies de les famílies eren casos aïllats. Doncs bé, ara l’Ajuntament ha passat a l’acció davant les sospites d’irregularitats en el servei. Les inspeccions realitzades han permès identificar mancances com racions per sota dels gramatges recomanats, insuficiència de proteïna en alguns menús, problemes amb ingredients i deficiències en el manteniment d’equipaments i estris. El consistori ha anunciat l’obertura d’un expedient informatiu a la concessionària. I què hi podem dir, ara? Val més tard que mai.\r\n