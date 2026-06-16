Injecció milionària per a la ciutat

Més de 58 milions d’euros. Aquesta és la injecció econòmica que està previst que els pressupostos de la Generalitat destinin a Terrassa. En una trobada informativa celebrada ahir dimarts a Barcelona, la delegada del Govern, Pilar Díaz Romero, va desgranar els comptes previstos per a la vegueria, on la Generalitat invertirà 1.586,1 milions d’euros. Aquesta xifra global suposa un 45% més d’inversió que en els darrers comptes de l’any 2023. Els comptes catalans inclouen una assignació de 28,5 milions d’euros per a la promoció de 196 habitatges al barri de Torre-sana. Els documents detallen una partida de 5,9 milions d’euros destinada a inversions a l’Hospital de Terrassa per a la modernització i millora de les instal·lacions. Taigua, Can Barba i el Parc de Bombers seran altres projectes que rebran milions d’euros. Estem parlant de molts diners per a millores molt necessàries per a la ciutat. Ara només cal que s’aprovin i esperem que sigui aviat.\r\n