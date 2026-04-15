L’encaix entre la formació i la feina

Les empreses no acaben de trobar les mans qualificades que esperen, mentre que molts joves busquen feina. L’explicació a aquest fenomen és la diferència entre l’oferta formativa i la demanda de les empreses, que busquen perfils professionals que pràcticament han desaparegut del mercat. Uns 5.000 joves passejaran aquests dies pel Recinte Firal en un intent de decidir el seu futur educatiu i laboral. És absolutament fonamental caminar cap aquí i relacionar les necessitats de les empreses amb l’oferta formativa, especialment d’FP i universitària. Quan educació i mercat de treball avancen alineats, es redueix l’atur juvenil, s’evita la sobrequalificació o la manca de perfils tècnics i es millora la competitivitat econòmica. I es compleix també amb el que és més obvi: es dona un sentit als itineraris formatius amb oportunitats reals d’inserció laboral, i beneficia tant les persones com el conjunt de la societat.\r\n