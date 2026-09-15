L’experiència de visitar Terrassa

Entre gener i juny, els principals recursos museístics i patrimonials de Terrassa han acumulat 48.862 visites, un 62% menys que en el mateix període de l’any passat. Aquesta dada que sembla molt rellevant s’explica fàcilment: la Masia Freixa i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) estaven tancats per reformes. Tanmateix, hi ha una dada positiva dels indicadors turístics: les pernoctacions, que han crescut un 21% i han superat les 56.000 durant els primers sis mesos de l’any. Ja sabíem el pes que tenen les dues joies modernistes de la ciutat. Aquestes xifres només ho corroboren. Per sort, la Masia Freixa ja està oberta i amb molt èxit. De fet, ha rebut 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. El pròxim dissabte reobrirà el MNACTEC, amb novetats, que tornaran a atreure molts visitants. Parlem molt de números, però el que és més important és l’experiència que s’enduguin els visitants, per fer córrer el boca-orella.\r\n