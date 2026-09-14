Plaques solars, primer a la teulada

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut 12.143 al·legacions al Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater) a tot Catalunya entre ajuntaments, entitats i veïns. La necessitat del Plater parteix de les previsions de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que situen en fins a 62.000 MW la potència renovable que caldria tenir instal·lada o autoritzada l’any 2050. D’aquesta capacitat, uns 14.000 MW s’haurien de situar en edificis i espais artificialitzats, que són els àmbits que el pla prioritza. La resta s’hauria d’ubicar en sòls no artificialitzats, amb una ocupació prevista equivalent a l’1,2% del territori català. L’Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al pla. Compartim els objectius de la transició energètica, però els parcs solars haurien d’anar primer a les teulades, no a l’entorn natural. De fet, Terrassa és de les ciutats amb més cobertes disponibles. Tenim molt marge encara.\r\n