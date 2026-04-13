Més enllà de la informació

A banda d’informar, el Diari de Terrassa és un actiu més de la ciutat, com ho són altres empreses, entitats i ciutadans que treballen per tirar endavant Terrassa. Des de les nostres pàgines i des del web, donem suport a tots aquells projectes i iniciatives ciutadanes que estan en línia amb la nostra filosofia: el terrassenquisme. Donar visibilitat i difusió de les activitats de la cultura popular és una de les nostres prioritats, perquè compartim amb les entitats l’objectiu de preservar les tradicions catalanes. Però no ens quedem només a informar sobre els seus actes, sinó que també fem entrevistes i reportatges per posar-hi cares i explicar en profunditat la rellevància de les colles. Aquest dissabte es va celebrar la Culturassa, una cita a la qual vam destinar dues pàgines per exposar quines entitats en formaven part. Tot i això, no impedeix que si hi ha un incident amb la pirotècnia no s’hagi d’informar, malgrat que algú preferiria que no ho féssim. Ens dediquem a això des de fa cinquanta anys.\r\n