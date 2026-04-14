Millorar l'atenció dels visitants

Terrassa té un objectiu: la Seu d’Ègara ha de ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. No és un procés fàcil i hem canviat de rumb en els últims mesos per arribar a bon port. Tanmateix, l’única manera d’aconseguir la fita és anar pas a pas. Un d’aquest pas molt important serà el futur Centre d’Interpretació i Visitants, que ahir es va presentar i que es pretén que estigui enllestit el 2029. Aquest equipament vol millorar l’experiència dels visitants, i fer valdre el conjunt monumental. D’aquesta manera, podrà atraure i atendre millor els visitants. De fet, es preveu que moltes més persones, actualment entre 20.000 i 25.000 cada any, s’interessin per les esglésies. Aquest nou espai d’acollida modern i accessible, de gairebé 700 metres quadrats construïts, s’orientarà a millorar l’experiència de visita. I amb aquest projecte avancem cap a l’objectiu, però hem de ser constants en tot allò que es demana. Per tot plegat, necessitem la implicació dels terrassencs.\r\n