Nou retard del Sala i Badrinas

El Diari de Terrassa ja ha exposat moltes vegades la seva posició sobre l’endarreriment de l’institut escola Sala i Badrinas. Malauradament, hem de tornar a denunciar un altre retard de tot el procés. El curs 2028-2029, que fins ara era la previsió de la Generalitat, ja no sembla un horitzó assumible per a les famílies. L’AFA del centre assegura que, d’acord amb la informació que ha rebut de l’escola i, després d’una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació, el procediment de licitació de les obres no començaria fins al 2027. Amb els terminis que els han traslladat des del Departament, les obres podrien començar a finals d’aquell any, tenir una durada aproximada de dos anys i acabar, com a mínim, a principis del 2030. Això situaria l’estrena del nou equipament en el curs 2030-2031, atès que el curs 2029-2030 ja hauria començat. Per a Terrassa, es tracta d’una prioritat i d’una qüestió de ciutat. La Generalitat n’hauria de ser conscient.\r\n