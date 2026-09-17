Professions més exposades a la IA

La intel·ligència artificial (IA) ha vingut per quedar-se. De fet, fa unes setmanes que s’ha convertit en un tema d’actualitat diària. El Diari de Terrassa va entrevistar dissabte passat Alfredo Vellido, catedràtic d’IA a la UPC i professor de l’Eseiaat, que va afirmar: “Em costa creure que cap professió desaparegui, però moltes canviaran radicalment”. Tanmateix, un estudi de l’Oficina d’Estadístiques Laborals dels Estats Units (BLS) afirma que un 25% de les 831 professions analitzades tenen una exposició molt alta a la IA i que tenen un pronòstic complicat. Es tracta dels professionals del disseny, programadors informàtics, els periodistes i els comunicadors. A l’edició d’avui hem parlat amb diferents terrassencs que veuran perillar el seu lloc de feina en els pròxims anys a causa de la intel·ligència artificial. Potser aquestes professions no desapareixeran del tot, però canviaran de manera radical. Saber adaptar-se serà la clau.La intel·ligència artificial (IA) ha vingut per quedar-se. De fet, fa unes setmanes que s’ha convertit en un tema d’actualitat diària. El Diari de Terrassa va entrevistar dissabte passat Alfredo Vellido, catedràtic d’IA a la UPC i professor de l’Eseiaat, que va afirmar: “Em costa creure que cap professió desaparegui, però moltes canviaran radicalment”. Tanmateix, un estudi de l’Oficina d’Estadístiques Laborals dels Estats Units (BLS) afirma que un 25% de les 831 professions analitzades tenen una exposició molt alta a la IA i que tenen un pronòstic complicat. Es tracta dels professionals del disseny, programadors informàtics, els periodistes i els comunicadors. A l’edició d’avui hem parlat amb diferents terrassencs que veuran perillar el seu lloc de feina en els pròxims anys a causa de la intel·ligència artificial. Potser aquestes professions no desapareixeran del tot, però canviaran de manera radical. Saber adaptar-se serà la clau.\r\n