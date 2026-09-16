Una mobilitat per a tothom?

La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible se celebra des d’ahir a Terrassa i fins al pròxim dimarts. La programació vol reivindicar una mobilitat que garanteixi l’accés a un transport de qualitat i sostenible per a tothom, independentment dels ingressos, el gènere o les capacitats. Una de les principals novetats d’aquesta edició serà l’obertura al públic del Centre de Gestió de la Mobilitat, amb l’objectiu que la ciutadania pugui conèixer de primera mà com funcionen els sistemes que permeten gestionar la mobilitat a la ciutat. També es commemoraran els deu anys del perllongament de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Terrassa. A més, es farà la tradicional Pedalada popular, diumenge. La sensació és que ens quedem curts. Fa anys, la Setmana de la Mobilitat servia per tallar carrers i plantejar com serien les ciutats sense vehicles. Era una reivindicació que incomodava, però tenia repercussió i convidava a la reflexió.\r\n