Petits gestos per fer grans canvis

De vegades, els petits gestos dels ciutadans poden comportar grans canvis. Aquesta és la idea del programa comarcal d’informació i sensibilització sobre residus que va presentar el Consell Comarcal del Vallès Occidental ahir. Com proposa aquesta iniciativa, cal fomentar els hàbits de prevenció, reutilització, reparació i reciclatge sobretot entre els ciutadans. Si volem una transició cap a un model més sostenible, la col·laboració de tots els vallesans i terrassencs és clau. D’aquesta manera, es podrà avançar cap a una gestió més eficient dels residus a escala comarcal. El programa “Petits gestos, grans canvis” desplegarà accions a tots els àmbits, com els carrers, centres educatius, comerç i entitats. Si més no, el compromís amb la sostenibilitat ha de ser de tots. Val a dir que l’any passat es van recollir 83.983,84 tones de residus a Terrassa. Un 43% va ser recollida selectiva. Per tant, encara queda molt camí per córrer.\r\n