El debat sobre què s’ha de fer amb el portal de Sant Roc ens ha ocupat els últims anys. És un dels temes més candents de l’actualitat terrassenca. El juliol del 2019, el pàrquing del Portal de Sant Roc va tancar definitivament les portes a causa de les deficiències estructurals detectades, especialment a la coberta i a l’estructura interna. El govern municipal va anunciar el febrer d’enguany que es recuperava l’equipament gràcies a una inversió de 12,9 milions d’euros. Les obres havien de començar el 2027, amb l’objectiu de posar-lo al servei de la ciutadania el 2029. Ahir, el ple municipal va aprovar iniciar el projecte per fer un bosc urbà al portal de Sant Roc. Curiosament, la proposta va rebre el suport de grups d’ideologia tan diferent com PSC, ERC, PP i Vox. El govern, en minoria, s’hi va posicionar en contra. Tot això genera moltes preguntes: és viable fer els dos projectes? Què passa amb el pàrquing ara? S’ha de fer bosc tant sí com no? Esperem respostes aviat.\r\n