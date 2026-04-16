Una clínica dental sense autorització

Més d’un miler de persones a Catalunya, desenes a Terrassa, han estat afectades pel tancament de la cadena de clíniques dentals Oral Studio. Els clients que havien pagat o finançat alguns tractaments s’han quedat penjats i ara reclamen poder recuperar els diners. A la porta de la clínica que hi ha al carrer de la Font Vella, hi ha una petita nota informativa sobre el tancament, “per causes de força major”. Arran de les primeres denúncies, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació, a partir de la qual el Departament de Salut va determinar que algunes de les clíniques dentals que Oral Studio tenia a Catalunya no disposaven d’autorització sanitària i va ordenar el tancament tant de les consultes com dels laboratoris de pròtesis. No és el primer cas d’aquesta mena i qui sempre hi surt perdent són els clients. Potser caldria endurir els controls per detectar aquestes estafes abans, sense que els perjudicats siguin sempre els mateixos.\r\n