El benestar animal, una qüestió de ciutat

Demà, 4 d’octubre, se celebra el Dia Mundial dels Animals, una data simbòlica i molt significativa per a tots els qui els estimem i els defensem.
Ens recorda la necessitat de reivindicar els seus drets, promoure una cura real i denunciar, també, l’abandonament i el maltractament que pateixen. Aquest va ser un dels meus propòsits quan vaig arribar a l’Ajuntament ara fa uns anys. No amb una finalitat partidista, sinó amb la voluntat d’incorporar aquesta qüestió al debat polític i a la consciència de la ciutadania.
Els qui em coneixeu sabeu que soc un amant incondicional dels animals, perquè duen a terme una tasca social incalculable i perquè, des que soc pare, a més, contemplo tot allò que n’aprenem des que naixem.
Vinc del món associatiu i sempre he defensat el treball conjunt entre les entitats, el voluntariat i el personal de l’Ajuntament. Així ho vaig traslladar des del moment en què vam crear el servei municipal de Benestar Animal, que va representar un punt d’inflexió en les polítiques municipals de protecció animal de Terrassa.
En aquests anys, hem passat d’un model tancat i centrat gairebé exclusivament en la recollida i l’atenció d’animals abandonats a una política integral de benestar animal que incorpora la prevenció de l’abandonament, el foment de les adopcions, la gestió de les colònies felines, la sensibilització ciutadana i la inspecció i el control del compliment de la normativa.
Som ja un servei estratègic dins de l’acció municipal, amb una estructura tècnica pròpia, un increment important dels recursos i una ampliació progressiva de les actuacions. En aquests anys hem creat un mapa i un cens municipal de colònies felines; hem identificat i microxipat més de 400 gats comunitaris a nom de l’Ajuntament; hem instal·lat refugis per a aquests animals i creat una senyalització viària específica; hem organitzat, per primera vegada a Terrassa, un curs d’acreditació per a alimentadors i gestors d’aquestes colònies, així com hem impulsat campanyes de tinença responsable, identificació i adopció; hem impartit xerrades de benestar animal a les escoles i hem treballat per enfortir la col·laboració amb les entitats animalistes i amb el voluntariat.
Tampoc no ens oblidem del projecte del nou crematori i tanatori d’animals de Terrassa, que estarà ubicat a les instal·lacions del Cementiri Municipal i que ens permetrà ser la primera ciutat de Catalunya i la segona de l’Estat a disposar d’un equipament d’aquestes característiques. Un recurs públic que ens donarà la possibilitat d’acomiadar-nos dels nostres companys de vida com es mereixen i que els reconeix una dimensió de ciutadans i ciutadanes de ple dret.
I, precisament, amb aquesta finalitat, vam promoure el canvi perquè el CAAD fos gestionat directament des del servei municipal de Benestar Animal i no des d’Eco-Equip, com succeeix des del gener de 2026. En aquests nou mesos hem fet moltes coses, però encara no hem assolit els resultats que somiàvem, malgrat haver ampliat i tecnificat la plantilla del CAAD, amb una nova direcció, un equip de tres veterinaris i sis cuidadors, i millores a les instal·lacions, amb tendals, conductes de refrigeració i nebulitzadors per fer front a les contínues onades de calor.
Però, malgrat l’augment de recursos, la percepció que tenen tant les entitats com els voluntaris i voluntàries i la ciutadania en general encara no és la que voldríem. En aquest sentit, assumeixo tota la responsabilitat de continuar treballant i implementant millores. Per això hem encarregat una auditoria externa per analitzar, amb dades, la situació del CAAD i la seva gestió, que ens permeti elaborar un pla de millora per definir què necessitem amb els recursos de què disposem i que respongui a les demandes que rebem tant del voluntariat com de les entitats i de la ciutadania, en defensa d’una política pública potent de benestar animal.