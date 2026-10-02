La Central de la Baells va fent camí

Les empreses impulsores de la Central Reversible de la Baells van executant els passos per fer realitat aquest gran projecte.
Serà una les inversions més grans i més estratègiques per a la comarca del Berguedà de la seva història. Parlem de 400 milions d’inversió total que suposa la creació de 500 llocs de treball directes, 1.200 d’indirectes durant les obres i finalment 30 de definitius per al funcionament de les instal·lacions.
A tot plegat, cal tenir present que suposa un pagament de 12 milions en ICIO, als municipis directament afectats en concepte d’impost de construccions, i altres beneficis a favor seu com un descompte del 40% en els rebuts de llum de tots els empadronats, i també un total de 45 beques de 3.000 euros cadascuna, i 1 milió en altres ajuts municipals i comarcals.
I no solament hem de parlar de les inversions, sinó de la repercussió positiva en resoldre una mancança també estratègica per a la comarca, com és que aquesta Central donarà servei al Polígon Comarcal d’Olvan. Un polígon que va néixer per cobrir les necessitats de tota la comarca, fugint de l’antic model que pretenia posar petits polígons industrials a uns quants pobles. Tots petits i insuficients per poder-hi implantar empreses de mitjanes o grans dimensions.
És per tot plegat que ens satisfà veure el compliment dels terminis establerts per part de l’empresa amb el govern de la Generalitat i el Govern Central, no en va la seva implantació ve avalada pel reial decret 7/2026.
Avui dia, ja s’han fet totes les prospeccions geològiques i s’està redactant el projecte definitiu, de manera que en qüestió de mesos es podran iniciar els treballs directes sobre el terreny. Cal dir que no només és de gran importància el projecte per a la comarca, ho és en l’àmbit de país, perquè és una aposta clara per les energies renovables.
Projectes com el de la Baells ja s’estan replicant en altres indrets de Catalunya, Espanya i tota la UE, perquè suposa aprofitar volums d’aigua que no generen cap acció concreta per a altres que sense malbaratar l’aigua la fan servir per treballar, apujant i abaixant determinats volums, a determinades hores, per així generar energia.
A més, Catalunya, que està a la cua respecte d’altres CCAA, ha de fer un sobreesforç per atrapar el temps perdut. La via de les centrals reversibles és una, com ho són altres produïdes per aerogeneradors i plaques solars. Les previsions del Govern són ambicioses a pocs anys vista. És lògica la seva implicació en molts projectes, però molt especialment en aquest de la Baells, en el qual s’ha introduït de la mà de l’empresa pública l’Energètica.
En resum, els defensors de les energies renovables estem satisfets de veure com avancen amb pas ferm, i esperem contemplar, ben aviat, les primeres màquines per iniciar aquest gran projecte. En donarem puntual informació.