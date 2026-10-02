Protegir allò que ens protegeix

De l’1 de setembre al 4 d’octubre (festivitat de Sant Francesc d’Assís) té lloc el període conegut com el Temps de la Creació.
En aquest període se’ns convida, seguint les paraules del papa Lleó XIV, “a contemplar el do de la vida i apreciar la terra que ens sosté”. Una terra sotmesa a moltes ferides que afecten, entre altres coses, les nostres condicions climàtiques. Literalment, el papa Lleó XIV destaca en el seu missatge amb motiu de la jornada de la pregària de l’1 de setembre que “l’alteració de l’equilibri harmònic de la creació s’està accelerant”.
Una font d’aquesta alteració són les guerres. Les guerres causen, en primer lloc, morts i ferits. Trenquen famílies i somnis. Obliguen a desplaçaments i un seguit de penúries que tots ens imaginem (o no). Però alhora generen també en una destrucció ecològica molt significativa. S’inicia així un nou cercle viciós: contaminació, destrucció, falta de recursos i escassetats, que provoquen de nou desigualats i tensions.
El papa Lleó ens recorda alhora que les batalles passen a fora, però també dins nostre. Ens diu que una de les grans batalles es lliura en el nostre cor: desitjos, enveges, rancúnies, apatia, agressivitat, despreocupació. Nosaltres mateixos també ens podem preocupar o despreocupar de la nostra casa comuna. En aquest sentit, cal tornar sempre la mirada cap a dins. Tenim bons exemples. Aquest 3 d’octubre fa 800 anys de la mort de Sant Francesc d’Assís (1182-1226), místicament casat amb la “Dama pobresa”, tot i ser de família benestant, que va viure amb extrema senzillesa i tenint cura de la Creació. El dia 4 d’octubre celebrem aquest Sant recordant la seva humilitat i la seva germanor amb el sol, la lluna, el vent, l’aigua, els animals i tots els elements del planeta Terra. Avui també és obligat assegurar que les generacions que ens succeiran podran gaudir de la Creació igual com nosaltres ho vam fer en el seu dia. No és fàcil, però és possible.
En el missatge d’enguany, el papa Lleó XIV també ha donat especial relleu al tema de facilitar l’accés fàcil a l’aigua potable a tothom. L’Aigua. L’aigua és un dret humà que ha d’arribar a tothom. Tots estem cridats a protegir allò que ens protegeix, a cuidar el que es rep, i deixar-ho en bones mans pels que vindran després.