El Vallès Occidental és terra de gent treballadora, d’indústria, de talent i d’oportunitats. Una comarca que ha estat protagonista de moltes de les grans transformacions econòmiques i socials de Catalunya.
Des de les fàbriques que van marcar la nostra història fins als centres de recerca, les universitats i les empreses innovadores d’avui, el nostre territori no ha deixat mai de mirar endavant.
I si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta història és que el progrés no arriba sol. Es construeix. Amb esforç, amb compromís col·lectiu i també amb decisions polítiques.
Per això és important que el Vallès Occidental tingui veu allà on es prenen aquestes decisions.
Durant la darrera legislatura, la nostra comarca ha comptat amb dos diputats socialistes al Congrés. Una representació que ha permès mantenir el vincle entre el territori i la política estatal. Ara, amb la nova candidatura del PSC per Barcelona, assumim el compromís de donar continuïtat a aquesta feina.
Ocupem els llocs cinquè i sisè de la candidatura socialista. Venim de Sabadell i Terrassa, dues ciutats amb una història compartida de treball, reivindicació i transformació, i amb una relació que va molt més enllà de la rivalitat que de vegades ens agrada alimentar.
Perquè Sabadell i Terrassa poden competir en moltes coses. Però quan es tracta de defensar el Vallès Occidental, juguem al mateix equip.
I no volem fer-ho sols. Volem treballar amb els ajuntaments, amb les entitats, amb les organitzacions empresarials i sindicals i amb totes aquelles persones que contribueixen cada dia a fer avançar la nostra comarca.
Ho fem, a més, des de la responsabilitat de formar part d’un projecte polític que fa vuit anys que governa Espanya. Vuit anys en què s’han impulsat reformes que han tingut un impacte directe en la vida de la ciutadania.
La reforma laboral ha contribuït a reduir la temporalitat. Els augments del salari mínim han millorat les condicions de les persones amb salaris més baixos.
La revalorització de les pensions ha reforçat el poder adquisitiu de milions de pensionistes. I l’ampliació dels permisos per naixement i cura ha suposat un avenç en drets i corresponsabilitat.
Són decisions preses a Madrid, però que es noten a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, a Cerdanyola, a Sant Cugat, a Barberà, a Ripollet i a tots els municipis del Vallès Occidental.
Perquè la política estatal no és una cosa llunyana. Es nota a final de mes, a la feina i a casa.
També s’han impulsat polítiques de suport a la indústria, a la recerca i a la transformació del nostre model productiu. I això és especialment rellevant en una comarca com la nostra, on la indústria continua sent una peça fonamental de l’economia i de l’ocupació.
Tenim un teixit empresarial divers, centres de coneixement i una llarga tradició de treball qualificat. El repte és continuar generant les condicions perquè aquest potencial es tradueixi en inversió, innovació i llocs de treball de qualitat.
Però una comarca pròspera no és només aquella que genera riquesa. És aquella que és capaç de convertir-la en benestar i oportunitats per a tothom.
I aquí tenim encara reptes importants.
L’accés a l’habitatge és una de les grans preocupacions de moltes famílies, especialment de les persones joves. Cal continuar avançant en les polítiques públiques que permetin ampliar l’oferta d’habitatge assequible i facilitar que ningú hagi de renunciar al seu projecte de vida per no poder pagar un lloguer.
També hem de continuar defensant uns serveis públics forts, unes pensions dignes i unes condicions laborals que permetin viure amb seguretat. I hem de garantir que els nostres ajuntaments disposin dels recursos necessaris per respondre a les necessitats de la ciutadania.
Sabem que no tot està resolt. Governar també significa reconèixer els reptes pendents i assumir la responsabilitat de continuar treballant per donar-hi resposta.
El Vallès Occidental és una comarca diversa. Cada municipi té la seva realitat, les seves prioritats i les seves necessitats. Però compartim un territori, una economia, moltes relacions quotidianes i, sobretot, un futur.
Els reptes no s’aturen als límits municipals. I la nostra mirada tampoc no ho farà.
Aquesta és la manera com entenem la representació parlamentària: amb els peus al territori i la mirada posada en les decisions que es prenen al Congrés. Escoltant, treballant, mantenint una interlocució constant amb els municipis i retent comptes de la feina feta.
No partim de zero. Recollim el testimoni dels companys i companyes que ens han precedit i assumim la responsabilitat de continuar una feina que va més enllà de les persones i de les legislatures.
Ho fem amb experiències i trajectòries diferents, però amb un compromís compartit: contribuir al futur del Vallès Occidental des del Congrés dels Diputats. Perquè una comarca amb el nostre pes econòmic, social i humà ha de continuar participant en les decisions que afecten el seu futur.
El Vallès Occidental té molt a aportar. I volem que continuï tenint veu pròpia.