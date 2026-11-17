La Residència Wagner de Terrassa, reconeguda pel seu compromís amb la diversitat LGTBI+. El projecte impulsat per Anna Roda, militant del PSC Terrassa, rep un Premi ACRA 2026 i es converteix en un exemple de convivència, respecte i inclusió de les persones grans LGTBI+.
Hi ha reconeixements que van molt més enllà d’un premi, que ens recorden que transformar la societat és possible quan darrere d’una iniciativa hi ha persones compromeses, valentes i disposades a trencar barreres. Aquest és el cas de la Residència Wagner de Terrassa, que ha estat guardonada en la 24a edició dels Premis ACRA 2026 pel seu projecte Convivència i integració LGTBI+ a la Residència Wagner. Un reconeixement que ens omple d’orgull, especialment perquè al capdavant d’aquesta iniciativa trobem l’Anna Roda, companya i militant del PSC Terrassa, una dona que ha demostrat que la defensa dels drets LGTBI+ no té edat i que la igualtat també s’ha de construir en aquells espais on sovint la diversitat ha estat invisibilitzada.
Durant dècades, les persones LGTBI ens hem hagut d’amagar i lluitar pels nostres drets per poder viure lliurement la nostra identitat, estimar sense por i construir una vida sense haver de tornar a entrar a l’armari. Les persones LGTBI també ens fem grans i arribem a una etapa de la vida després d’haver viscut, en molts casos, marcades pel silenci i la discriminació. I també tenim dret a viure els darrers dies de la nostra vida amb dignitat, ja sigui a casa, amb la nostra família biològica o escollida, o en una residència. Per això, necessitem sentir-nos acollides, respectades i tractades dignament.
La Residència Wagner és un gran exemple d’aquest compromís. Vaig tenir el privilegi d’assistir a una xerrada que es va celebrar a la residència, amb la participació de la directora, l’Anna, que va compartir la seva experiència en primera persona, representants de CCOO i la Marina de Foment (Programa de Treball i Formació del SOC). Sens dubte, va ser una experiència que em va emocionar profundament, no només vam parlar de la inserció laboral de les persones trans, sinó també d’una qüestió tan essencial com és la dignitat de viure i conviure en un entorn acollidor, on mai ningú s’hagi de sentir rebutjat per ser qui és, per estimar qui estima o per expressar-se lliurement.
Perquè mereixem un espai segur, acollidor i ple de respecte on viure amb dignitat els darrers dies de la nostra vida. Perquè tenim dret a ser qui som, a expressar-nos lliurement, a estimar sense por i a viure sense haver d’amagar mai més la nostra identitat. I perquè és imprescindible continuar promovent la sensibilització, la formació i el respecte envers les persones LGTBI a totes les residències, per garantir que ningú se senti discriminat, invisible o rebutjat.
Perquè envellir amb dignitat és un dret, viure amb llibertat és una necessitat i ser qui som no hauria de ser mai un motiu de por.