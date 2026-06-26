L’aeroespacial és el sector de les oportunitats per a la indústria

La història de la comarca del Vallès Occidental és la història de la resiliència industrial.
Des de la revolució tèxtil fins a la consolidació com un dels pols industrials més potents del sud d’Europa, el nostre territori ha demostrat una capacitat innata per transformar-se.
Podem dir que en un segle hem passat del vapor a l’espai. Tanmateix, ens trobem davant d’una cruïlla històrica on la diversificació ja no és una opció, sinó un imperatiu estratègic. En aquest context, el sector aeroespacial emergeix no només com una fita tecnològica, sinó com un dels grans motors d’oportunitats per a la nostra indústria.
De l’emergència a la consolidació
Catalunya, i molt especialment la nostra comarca, és una potència tecnològica industrial en molts sectors. Tenim la infraestructura, el coneixement i la cultura de la qualitat. Ara, seguint la tendència d’altres territoris de l’Estat, emergeix amb força el sector aeroespacial i de defensa, que està destinat a contribuir a una part molt important del PIB industrial.
Altres regions de l’Estat espanyol ja pugnen per capitalitzar el creixement d’aquest sector. En aquest sentit, Catalunya ha de jugar un paper protagonista. El nostre potencial industrial encaixa en l’escenari actual, que s’ha d’entendre com una oportunitat de creixement sense precedents. En altres paraules, hi ha un mercat per conquerir.
Un moment de canvi: inversió i nous horitzons
Per què ara? La resposta es troba en un canvi de paradigma global. El sector aeroespacial està vivint una “segona joventut” impulsada per dos factors clau:
1. Inversions Públiques i Privades: L’anunci de nous programes de defensa europeus, el desplegament dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Aeroespacials i l’aposta decidida de les grans corporacions per la descarbonització de l’aviació estan generant un flux de capital important.
2. L’Estratègia NewSpace: La democratització de l’espai, amb nanosatèl·lits i serveis basats en dades satel·litàries, permet que empreses que mai havien pensat a “tocar el cel” puguin esdevenir proveïdores de components, programari, sistemes de telemetria o esdevenir explotadors de dades d’origen satel·litari.
Aquest escenari ofereix una finestra d’entrada per a empreses que avui treballen per altres sectors tal com l’automoció o la fabricació de béns d’equip. Si una empresa és capaç de fabricar un component d’alta fiabilitat per a un motor híbrid de cotxe, està a només uns passos —de certificació i adaptació— de fer-ho per a un dron logístic o un sistema de propulsió satel·litària.
El repte
Estem, doncs, davant d’un repte motivador amb molt per guanyar que ens obliga a ser més col·laboratius i audaços. En lloc de dependre d’un únic centre tractor, el model català ha de ser el de la “xarxa de polivalència”. La nostra força resideix en la densitat de pimes d’alta tecnologia que, treballant de forma coordinada, poden competir en els mercats internacionals. Si no tenim una gran empresa que estiri de nosaltres, hem de ser nosaltres —les empreses, les institucions i les universitats— els qui empenyem conjuntament.
Hem de ser conscients de les cartes que tenim a la mà per jugar aquesta partida. El Vallès té la massa crítica d’empreses de gran qualitat amb prou capacitat per desenvolupar tecnologia pròpia i productes d’alt valor afegit.
També comptem amb un ecosistema robust de centres de recerca i de generació de coneixement (universitats i centres tecnològics) de reconegut prestigi i plenament capacitats per fer front als reptes que se’ns plantegen. La seva activitat, amb l’ESEIAAT de la UPC com a agent destacat, ha realitzat contribucions en dos sentits: d’una banda, la injecció constant de talent qualificat a les empreses industrials ja existents i d’altra el paper de viver de projectes emprenedors disruptius que han donat lloc a algunes empreses punteres en el panorama aeroespacial internacional. I cal no oblidar el paper que juga l’aeroport de Sabadell com una infraestructura de transport clau, seu d’empreses referents del manteniment d’aeronaus i de la formació en l’àmbit aeronàutic. Aquest valuós actiu del territori ha d’esdevenir un laboratori vivent per a la nova mobilitat aèria i un pol d’activitat industrial que hem de potenciar.
Precisament aquest és l’objectiu del Hub Aeroespacial de Sabadell: aglutinar els agents rellevants de l’ecosistema per tirar endavant un pla d’acció que impulsi al sector i enforteixi les seves capacitats tecnològiques i industrials. Facilitem, doncs, el creixement d’aquesta xarxa d’impuls de l’ecosistema i els agents de la cadena de valor del territori per millorar el posicionament del Vallès i Catalunya dintre del sector aeroespacial. Només ens cal la determinació de creure que podem jugar en la primera divisió d’aquesta indústria. Creure-hi, sumar i actuar.