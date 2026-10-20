Octubre: aprendre a deixar caure les fulles per continuar vivint

Hi ha mesos que passen sense que ens n’adonem i n’hi ha d’altres que, si sabem mirar-los, ens poden ensenyar alguna cosa sobre nosaltres mateixos. Octubre és un d’aquests mesos. La natura comença a despullar-se, els arbres deixen anar les fulles, la llum perd intensitat i els dies ens recorden que res no és permanent.
I, tanmateix, nosaltres continuem vivint com si tot hagués de durar per sempre. Com si sempre tinguéssim temps. Com si demà fos una garantia i no una possibilitat. Potser per això octubre és molt més que un mes de tardor: és una invitació a pensar en la manera com vivim, en allò que ens aferra al passat i en tot el que encara som a temps de canviar.
Des de la neurociència de la vida podem entendre per què ens costa tant deixar anar. El nostre cervell està preparat per anticipar perills, buscar seguretat, reconèixer allò que coneixem i estalviar-nos esforços. Els hàbits ens donen estabilitat, les rutines ens ajuden a orientar-nos, i les experiències passades influeixen en la manera com interpretem el present. Però aquesta capacitat que ens protegeix també pot convertir-se en una gàbia. De vegades mantenim una feina que ens consumeix, una relació que ens apaga, una manera de pensar que ens fa mal o una necessitat constant d’agradar als altres, no perquè ens faci feliços, sinó perquè el cervell tendeix a preferir el que és conegut davant la incertesa del canvi. Podem arribar a confondre la seguretat amb la felicitat i la rutina amb una vida que realment val la pena viure.
Els arbres, en canvi, no necessiten convèncer ningú que la tardor és una bona decisió. Deixen caure les fulles perquè forma part del seu cicle. Nosaltres no som arbres, és clar, i la vida humana és molt més complexa. Però la metàfora ens interpel·la: quantes coses continuem sostenint només perquè fa massa temps que les sostenim? Quantes vegades ens fa més por perdre el que tenim que no pas reconèixer que ja no ens fa bé? I quantes energies dediquem a conservar una versió de nosaltres mateixos que ja no coincideix amb qui som?
Canviar no és tan senzill com decidir-ho. El cervell necessita temps, experiències noves, repetició i un entorn que ens ajudi a consolidar altres maneres de fer. Les emocions també hi tenen un paper fonamental: ens informen del que ens importa, del que ens amenaça i del que necessitem revisar. Escoltar-les no significa obeir cada impuls, sinó aprendre a comprendre què ens passa abans de prendre decisions. La transformació no comença necessàriament quan tenim totes les respostes, sinó quan ens atrevim a formular les preguntes que fa massa temps que evitem.
Octubre també ens parla de la maduresa. Quan som joves, sovint mesurem la vida per allò que volem aconseguir: estudiar, treballar, construir una família, progressar, ser reconeguts, arribar més lluny. I és natural. Necessitem projectes, reptes i horitzons. Però, a mesura que passen els anys, podem descobrir una veritat que desestabilitza: haver aconseguit moltes coses no garanteix haver viscut bé. Podem tenir una agenda plena i sentir un buit immens. Podem ser imprescindibles per a tothom i haver deixat de ser presents per a nosaltres mateixos. Podem rebre reconeixement i continuar necessitant una cosa tan elemental com sentir-nos compresos.
Potser madurar és començar a distingir entre tenir èxit i tenir sentit. Entre acumular experiències i assaborir-les. Entre ser admirats i ser estimats. Entre omplir totes les hores i trobar moments en què no necessitem demostrar res a ningú. La neurociència ens ajuda a entendre que el benestar no depèn d’una sola emoció ni d’un únic èxit: està relacionat amb molts factors, entre els quals hi ha les relacions significatives, la regulació de l’estrès, el descans, el sentit de pertinença i la capacitat d’adaptar-nos als canvis, és un enfocament sistèmic. No hi ha una fórmula universal per viure bé, però sí que podem aprendre a escoltar millor què ens fa bé i què ens està passant factura.
La tardor ens convida, també, a mirar la nostra collita. No només els diners que hem guanyat, els càrrecs que hem ocupat o els objectius que hem assolit, sinó les persones que hem estimat, les converses que hem sabut tenir, les vegades que hem demanat perdó i els moments en què algú s’ha sentit una mica millor perquè nosaltres érem al seu costat. Al final, potser el que és més important no serà el que hàgim acumulat, sinó el que haurà canviat en la vida dels altres gràcies al fet d’haver coincidit amb nosaltres.
No hem vingut a aquest món només a resistir. També hi som per sentir, estimar, aprendre, compartir i trobar una manera digna d’habitar la nostra pròpia vida. I això exigeix prendre decisions, posar límits, revisar prioritats i acceptar que no podem controlar-ho tot. El cervell busca certeses, però la vida no ens les pot oferir totes. El que sí que podem fer és entrenar la flexibilitat, cultivar relacions que ens facin bé, aprendre a gestionar les emocions i construir hàbits més coherents amb els nostres valors. No podem evitar totes les pèrdues, però podem aprendre a travessar-les sense perdre’ns completament a nosaltres mateixos.
Hi ha, a més, una lliçó que la natura ens ofereix cada octubre: deixar anar no és necessàriament perdre. De vegades és fer espai. Espai per a una conversa pendent, per a una nova il·lusió, per a una amistat recuperada, per a un projecte que havíem abandonat o, senzillament, per a una mica de pau. No totes les etapes de la vida han de ser de creixement visible. També hi ha moments per descansar, reparar ferides, acceptar límits i aprendre a viure amb menys exigències. La vida no ens demana que siguem sempre forts. Ens demana, si de cas, que aprenguem a ser dinàmics, que estiguem en moviment.
I és aquí on octubre adquireix tot el seu significat. L’any encara no s’ha acabat. Encara hi ha dies per demanar perdó, per dir t’estimo, per trucar a aquella persona que trobem a faltar, per deixar de postergar una decisió o per començar a canviar una cosa que fa massa temps que ens atabala. No cal esperar al gener, a un aniversari o a una crisi per revisar la nostra vida. El moment de començar no sempre arriba amb una gran revelació. De vegades arriba en silenci, quan ens adonem que ja no volem continuar vivint exactament de la mateixa manera.
Aquest octubre, quan vegem una fulla caure, podríem fer alguna cosa més que contemplar un paisatge bonic. Podríem preguntar-nos què ens toca deixar anar, què necessitem cuidar i què no volem continuar ajornant. No per canviar tota la nostra vida en un dia, sinó per començar a viure-la amb una mica més de consciència.
Perquè les fulles cauen, els dies s’escurcen i les estacions canvien. Aquesta és la naturalesa de la vida. La qüestió no és com podem impedir que passi el temps, sinó com podem evitar que ens passi la vida sense haver-la viscut de debò.