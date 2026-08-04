Potser no necessitem vacances; potser necessitem una altra vida

Hi ha una escena que es repeteix cada any amb una precisió gairebé matemàtica. Quan arriba el mes de juliol o el mes d’agost, milions de persones comencen un compte enrere.
Les converses canvien de tema, els calendaris es miren amb una barreja d’impaciència i esperança, les xarxes socials s’omplen de platges i muntanyes, i la frase més repetida és sempre la mateixa: “Necessito vacances”.
És una expressió tan habitual que ja ni ens la qüestionem. L’hem normalitzada fins al punt que sembla formar part de la naturalesa humana. Però si ens hi aturem un moment, potser descobrirem que aquesta necessitat desesperada d’aturar-nos amaga una realitat molt més preocupant que la simple il·lusió de marxar uns dies. Potser les vacances no són el problema ni la solució. Potser el problema és que la resta de l’any hem après a viure massa lluny del nostre equilibri i la solució implica recuperar l’objectiu de vida primordial.
La neurociència ens recorda que el cervell és un òrgan extraordinàriament eficient, però també profundament honest. No entén de calendaris, ni de ponts, ni de mesos de vacances. Només respon a les condicions en què viu. Si durant mesos l’obliguem a conviure amb presses, interrupcions constants, sobrecàrrega mental, hiperconnexió i una sensació permanent que mai no arribem a tot, el cervell acaba fent l’únic que pot fer: adaptar-se. Manté activats els circuits de vigilància, eleva els nivells de cortisol i redueix progressivament aquelles funcions que considera menys urgents, com la creativitat, la capacitat de reflexionar amb calma o, simplement, el plaer de viure el present. I aleshores arriben les vacances. Dormim unes hores més, caminem sense mirar el rellotge, conversem sense presses, dinem més lentament, observem una posta de sol que durant la resta de l’any ni tan sols hauríem vist. De cop, ens sembla que hem recuperat una versió de nosaltres mateixos que feia temps que no coneixíem. I interpretem que les vacances ens han canviat. Però aquesta és una lectura relativament falsa.
Les vacances no ens transformen. Simplement, deixen d’exposar el cervell a una manera de viure que el desgasta. Aquesta diferència és fonamental. Quan una persona necessita amb tanta intensitat escapar de la seva rutina, probablement no està expressant amor per les vacances. Està expressant cansament de la seva quotidianitat. I això hauria de fer-nos pensar. Hem convertit l’esgotament en un símbol d’èxit. Ens sentim gairebé orgullosos de dir que no parem, que anem de bòlit, que no tenim temps per a res. Com si viure permanentment accelerats fos una medalla. Però el cervell no interpreta aquesta velocitat com un èxit; la interpreta com una situació de demanda constant. I quan aquesta demanda s’allarga massa, acaba passant factura. No sempre en forma de malaltia, però sí en forma de desmotivació, irritabilitat, distància emocional o aquella estranya sensació que els dies passen i nosaltres només els sobrevivim.
Potser la qüestió no és on anirem aquest estiu. La pregunta és per què hem construït una vida de la qual necessitem escapar amb tanta urgència. No es tracta de renunciar a les vacances. Al contrari. Descansar és saludable, canviar d’entorn és necessari i desconnectar ens ajuda a recuperar recursos físics, psicològics i emocionals. El problema apareix quan dipositem tota l’esperança del nostre benestar en quinze o vint dies l’any. Cap cervell funciona així. La neurociència ens mostra que l’equilibri no depèn dels grans descansos ocasionals, sinó dels petits moments de recuperació que incorporem cada dia: una conversa tranquil·la, caminar sense objectiu, riure, dormir bé, sentir que disposem d’alguns minuts que no pertanyen a ningú més que a nosaltres.
Potser el veritable indicador d’una vida saludable no és esperar les vacances amb il·lusió. Això és perfectament normal. El veritable indicador és no sentir que sense elles ens acabarem trencant. Perquè hi ha una diferència immensa entre gaudir d’un parèntesi... i necessitar-lo desesperadament per continuar suportant la resta de l’any. El repte és construir una vida que, fins i tot un dimarts qualsevol del mes de novembre, també mereixi ser viscuda.
Hi ha, a més, una contradicció que rarament ens atrevim a reconèixer. Passem mesos imaginant unes vacances perfectes, carregant-les d’expectatives, convençuts que en pocs dies recuperarem l’energia, la il·lusió i fins i tot aquella persona que sentim que hem deixat enrere. Però el cervell no funciona per miracles ni per compensacions sobtades. Funciona per hàbits. Si durant la resta de l’any hem renunciat sistemàticament al descans, a les relacions que ens nodreixen, al silenci, a la contemplació o al simple plaer de fer les coses sense pressa, difícilment quinze dies podran reconstruir allò que hem anat erosionant durant mesos. Les vacances poden reparar una part del desgast, però no poden substituir una manera saludable de viure. La salut cerebral no es construeix a l’agost; es construeix cada dilluns, cada dimecres i cada dissabte, en les petites decisions quotidianes que determinen si vivim o simplement anem sobrevivint.
Hi ha persones que compten els dies que falten per a les vacances. Potser ha arribat el moment de començar a comptar els dies que val la pena viure amb sentit.