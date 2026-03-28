Alerta groga per forts vents a Terrassa

Hi ha cinc comarques en avís vermell en les hores centrals de diumenge

Publicat el 28 de març de 2026 a les 20:23

El vent tornarà a bufar fortament a Terrassa. Un mes i mig després de la gran ventada que va causar estralls a la ciutat, entre ells la volada del sostre d'un edifici de les Arenes, aquest diumenge el Servei de Meteorologia de Catalunya (Meteocat) ha posat en alerta groga per risc moderat de vent la comarca del Vallès Occidental, on es troba Terrassa.

Així, Dimenge de Rams agafeu les palmes i els palmons ben fort, sobretot al matí i la tarda, ja que són les hores més crítiques del pronòstic meteorològic. A partir del vespre, l'avís es desactiva a la zona vallesana. Per sort, a la ciutat no hauria de tenir una gran incidència, però no es pot dir el mateix d'altres parts del territori català, especialment a les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, on hi ha avís vermell i on també s'ha enviat un missatge Es-Alert per demanar a la població que evitin dur a terme activitats a l'aire lliure. També hi ha alerta taronja a la resta dels Pirineus i algunes comarques del Camp de Tarragona.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Terrassa ha demanat a la població que extremi les precaucions quan hi sigui a l'exterior i s'evitin els parcs i jardins de la ciutat.

 

