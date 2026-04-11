Un correfoc es descontrola a la cloenda de la Culturassa de Terrassa

La Culturassa, la festa de la cultura popular catalana de Terrassa, ha patit un accident en els correfocs que han donat per tancat l'acte. Segons es pot observar en un vídeo pujat a les xarxes socials, l'espectacle pirotècnic en el qual hi estaven participant diverses colles infantils de diables de la ciutat s'ha descontrolat i ha produït una explosió que ha sorprés diables i públic per igual.\r\n\r\nFonts properes al Diari de Terrassa asseguren que un foc artificial que hauria d'haver-se dirigit al cel ha acabat dirigint-se al públic, una informació que ha contrastat el president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, Jordi Serra. El president informa que no han hagut ferits tret d'un infant que ha caigut a causa de l'ensurt i s'ha trencat un braç. Segons altres testimonis oculars dels fets, els membres dels Diables han acudit ràpidament a ajudar les persones afectades i a calmar la situació\r\n\r\nAquest ha estat el moment, enregistrat per un usuari de les xarxes socials.\r\n\r\n\r\n\r\nAquí el moment exacte de quan s'ha descontrolat l'exhibició de foc a Terrassa. Nens i nenes cremats. Esperem alguna explicació al respecte. pic.twitter.com/5ADr9NFh8Q\r\n— mockudrames (@mockudrames) April 11, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n