Terrassa

Un correfoc es descontrola a la cloenda de la Culturassa de Terrassa

Només s'ha reportat un nen ferit que s'ha trencat el braç en caure per l'ensurt

  • Imatge d'arxiu d'un correfoc de la colla del Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa -

Publicat el 11 d’abril de 2026 a les 23:51
Actualitzat el 12 d’abril de 2026 a les 01:05

La Culturassa, la festa de la cultura popular catalana de Terrassa, ha patit un accident en els correfocs que han donat per tancat l'acte. Segons es pot observar en un vídeo pujat a les xarxes socials, l'espectacle pirotècnic en el qual hi estaven participant diverses colles infantils de diables de la ciutat s'ha descontrolat i ha produït una explosió que ha sorprés diables i públic per igual.

Fonts properes al Diari de Terrassa asseguren que un foc artificial que hauria d'haver-se dirigit al cel ha acabat dirigint-se al públic, una informació que ha contrastat el president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, Jordi Serra. El president informa que no han hagut ferits tret d'un infant que ha caigut a causa de l'ensurt i s'ha trencat un braç. Segons altres testimonis oculars dels fets, els membres dels Diables han acudit ràpidament a ajudar les persones afectades i a calmar la situació

Aquest ha estat el moment, enregistrat per un usuari de les xarxes socials.

 

