La socialista Eva Candela anuncia que no optarà a l'alcaldia de Terrassa a les municipals del 2027

La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Terrassa, Eva Candela, ha anunciat oficialment aquest dilluns al vespre davant l’assemblea de la militància del Partit Socialista de Catalunya a Terrassa que no concorrerà com a candidata a l’alcaldia per la formació socialista a les pròximes eleccions municipals previstes per al maig de l’any 2027. Aquesta decisió s'ha comunicat en el marc d’una assemblea extraordinària celebrada a la seu de l'agrupació local.
El portaveu adjunt del partit, Javier García és l'únic candidat que ha manifestat obertament, davant de l'assemblea, la seva voluntat de concórrer a les primàries per ser l'alcaldable de la formació.
"El partit necessita un grup parlamentari a ple rendiment"
Candela, que va encapçalar la llista socialista en els passats comicis del 2023, ha explicat que els factors determinants per prendre aquesta decisió han estat l'actual context polític nacional i la seva responsabilitat al Parlament de Catalunya.
En la seva intervenció, la diputada ha defensat la necessitat d'un compromís ple amb les polítiques sectorials que lidera a escala nacional. "Catalunya entra en una etapa decisiva de la legislatura i el partit necessita un grup parlamentari a ple rendiment. La meva tasca com a diputada, exercint la responsabilitat política en matèria d’habitatge, el principal repte del país, m’obliga a centrar-me en aquesta obligació, fet que considero incompatible amb liderar el projecte polític del nostre partit de cara a les properes eleccions municipals", ha afirmat.
Tot i fer aquest pas al costat, Candela ha anunciat que continuarà treballant al servei de Terrassa, tant en la seva tasca de diputada com en la de regidora a l’Ajuntament. En aquest sentit, convé recordar que en una entrevista el mes de febrer al Diari de Terrassa va refermar el seu compromís amb la tasca que exerceix actualment assegurant que estava a disposició "del que el projecte socialista necessiti. Ara tinc el privilegi de fer molta feina com a diputada en temes d’habitatge, però estaré on calgui".
Agraïment a la militància i horitzó de primàries
Durant el seu discurs, la portaveu socialista ha tingut paraules de reconeixement i gratitud cap a l’agrupació de Terrassa per tot el suport rebut des que va assumir el lideratge del grup municipal. Candela ha refermat la seva disposició a seguir treballant colze a colze amb tota la militància per enfortir el projecte socialista a la ciutat des del seu lloc actual. "Vull agrair de tot cor a tota la militància la feina feta i la confiança durant tot aquest temps. Segueixo a la vostra disposició, amb el mateix compromís i les mateixes ganes de seguir construint una alternativa forta per a Terrassa", ha afegit la portaveu.
Amb aquest anunci, el PSC de Terrassa inicia ara una nova etapa per escollir la persona que agafarà el relleu de Candela.
El partit té previst celebrar un procés de primàries, tal com marquen els estatuts de la formació, per designar el candidat o candidata a l’alcaldia de cara al 2027. El procés intern del partit només compta, hores d'ara, amb la figura de Javier García. L'aspirant ha aprofitat la reunió de l'assemblea per fer pública la seva decisió de participar en l'elecció del candidat, una passa que cap altre militant ha fet encara oficialment.
Els militants que vulguin aspirar al càrrec poden fer-ho fins aquest diumenge si compten amb l’aval del 25% de la militància. Aquests suports s’hauran de lliurar el dilluns 20 d’abril a la Federació del Vallès Occidental i, si finalment es presenta més d’un candidat, la votació de les primàries per decidir qui encapçalarà el projecte socialista se celebraria el dissabte 25 d’abril.
Una trajectòria al servei del PSC
Eva Candela compta amb una llarga trajectòria política que va iniciar el novembre del 2017, quan va entrar a l’Ajuntament com a tinenta d’alcaldia de drets socials amb l’alcalde Alfredo Vega. Posteriorment, a les eleccions municipals del 2019 va ocupar el lloc número dos de la candidatura socialista a l’Ajuntament. A les eleccions al Parlament del febrer del 2021 va formar part de la llista electoral del PSC per Barcelona amb Salvador Illa i va ser escollida diputada. El desembre del 2021 va entrar a formar part de la Comissió Executiva del PSC com a secretària d’habitatge.
A les eleccions municipals del 2023 va ser la candidata del PSC a l’alcaldia de Terrassa, on va obtenir set regidors. Finalment, a les eleccions al Parlament del 2024, Candela va revalidar el seu escó al Parlament de Catalunya.