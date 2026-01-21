La Comissió Informativa d'Educació i Promoció Econòmica celebrada aquest dimecres al migdia ha abordat la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat per l'institut escola Sala i Badrinas, en una sessió marcada també per un tens intercanvi polític respecte a la previsió de retallades a l'escola pública.
La sessió ha arrencat uns minuts més tard de l'hora prevista, ja que els assistents s'han sumat al minut de silenci convocat a tots els ajuntaments en record de les víctimes de la llevantada i del recent accident de tren a Gelida.
El punt central de l'ordre del dia ha estat tramitar l'elevació al ple de l'aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la construcció del nou edifici de l'institut escola Sala i Badrinas. La regidora d'Educació, Patricia Reche, ha explicat que aquesta modificació respon a una petició del Departament d'Educació per "ampliar la vigència del conveni" i adaptar-lo a la realitat dels terminis d'execució. "És una proposta que hem acceptat per responsabilitat i compromís amb el projecte", ha reiterat.
Segons ha detallat Reche, el conveni original signat el 2021 finalitzava el 2025, amb pròrroga fins al desembre del 2027, un termini que ha quedat obsolet.
"El Departament d'Educació calcula que les obres puguin estar finalitzades de cara al curs 2028-2029", ha admès la regidora. Per aquest motiu, s'ha aprovat l'actualització per tenir "el paraigua legal necessari per poder donar compliment al compromís de finançament".
El punt ha tirat endavant amb l'abstenció del grup municipal de Vox.
L’Institut Escola Sala i Badrinas acumula catorze anys en mòduls prefabricats. Després que la tardor del 2024 s'adjudiqués el disseny a l'estudi Forgas Arquitectes, amb un pressupost de 848.165 euros, recentment s'han fet públiques les imatges del projecte, el qual ja ha estat lliurat a la Generalitat i es troba en procés de revisió.
Xoc per les retallades educatives
En el torn de precs i preguntes, el portaveu d'ERC, Pep Forn, ha retret al govern municipal la seva reacció al ple d'octubre, quan els republicans van alertar de possibles retallades pel curs 26-27. Forn ha recordat que aleshores se'ls va acusar d'"irresponsables" per difondre "rumors infundats i generar alarma".
"La informació que tenim en aquests moments, i que surt als diaris, és que no eren rumors infundats", ha sentenciat Forn, afegint que "el que sí que és irresponsable és fer veure que no passa res". Aquest dimarts es va saber que Educació proposa la reducció d'un grup d'I3 i un de primer d'ESO pel curs 2026-2027.
El regidor republicà ha ofert mà estesa per evitar que les retallades afectin l'escola pública, però ha estat contundent: "Els demano que la propera vegada que advertim d'alguna cosa d'aquestes, no se'ns tingui d'irresponsables".
En la seva rèplica, Patricia Reche ha justificat la postura del govern al·legant que, quan ERC va llançar l'avís a l'octubre, l'Ajuntament acabava de reunir-se amb el Departament i se'ls havia transmès "molta calma" i que a Terrassa ja s'havien fet els ajustos pertinents els cursos anteriors. "En aquell moment, quan vostès van dir això del rumor, nosaltres no teníem cap alerta, al revés", ha assegurat Reche.
La regidora ha confirmat que no va ser fins a la reunió de desembre quan la Generalitat va posar sobre la taula una "proposta ferma", moment en què el consistori va activar "tots els mecanismes", incloent-hi la convocatòria d'un consell escolar extraordinari.
Debat sobre el model de centres comercials com Parc Vallès
La sessió també ha tractat l'ampliació del Parc Vallès, que s'està preparant per acollir un gran operador de moda, encara no revelat, en un nou edifici de 3.000 metres quadrats. El republicà Pep Forn ha qüestionat si aquest és el model de ciutat que cal defensar, assenyalant que, malgrat que es digui que no va contra el comerç de proximitat, aquests centres fomenten l'ús del cotxe privat. "Hauríem de defensar activament el comerç tradicional al centre de la ciutat", ha dit Forn, qui ha arribat a plantejar "si a la llarga ens hem de plantejar o no una moratòria per aquest tipus de comerços".
Des de l'equip de govern, el tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha reconegut la complexitat de l'equilibri comercial, recordant que hi ha una "mobilitat generada" de terrassencs que marxen a comprar a altres grans superfícies de Sant Cugat, el Baix Llobregat o centres com la Maquinista si no troben l'oferta a la ciutat. Tot i coincidir en la necessitat de donar suport al comerç de proximitat, s'ha destacat que Parc Vallès també ofereix oci i restauració i que les llicències de grans superfícies venen, en gran part, reglades per la Generalitat.